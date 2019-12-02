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MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam...
6 saat önce
MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." - ANKARA
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