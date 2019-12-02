Son Dakika Haberleri: MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam...
Son Dakika Güncel MSB: 'Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam... - Son Dakika

MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam...

6 saat önce

MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor.

MSB:

MSB: "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." - ANKARA

İdlip, Masum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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