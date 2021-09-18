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MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi - Son Dakika

MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi

18.09.2021 18:58
MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de katıldığı 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) ile harekat icra edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de katıldığı 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) ile harekat icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam 9 ülkenin katıldığı 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi" denildi.


MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi
MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi

Türkiye, Milli, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 'REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA ile harekat icra edildi - Son Dakika
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