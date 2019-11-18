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MSB: Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Jeneratörün kurulma işlemleri
-Jeneratörün görüntüsü
-Türk askerlerinin görüntüsü
-Jeneratörün çalıştırılması
-Detaylar
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