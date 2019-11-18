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Msb resulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
6 saat önce
MSB Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kurulduSuriye, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:23 Kaynak: DHA
MSB Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Suriye, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı denildi.
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