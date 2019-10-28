Son Dakika Haberleri: MSB: "Resulayn'da 27 Ekim'de YPG saldırısında yaralanan 1 asker şehit oldu"
Son Dakika Güncel MSB: 'Resulayn'da 27 Ekim'de YPG saldırısında yaralanan 1 asker şehit oldu'

MSB: "Resulayn'da 27 Ekim'de YPG saldırısında yaralanan 1 asker şehit oldu"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklere terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğu açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/ Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklere terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn/Suriye bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

(İHA)

Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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