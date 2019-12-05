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MSB: Resulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı.

MSB: Resulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Resulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı" denildi.


Resulayn, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:14 Kaynak: DHA
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