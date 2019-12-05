MSB: Resulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Resulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı" denildi.