MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Resulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.
ANKARA, -
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