MSB: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Resulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.

ANKARA, -