MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı - Son Dakika

MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı.

MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Resulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Resulayn'da bulunan elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor. Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı. Özellikle Resulayn'da 15 adet su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 adet kuyu, Resulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamaya başladı."

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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