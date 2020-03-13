MSB: "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: '(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı... - Son Dakika

MSB: "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı...

6 saat önce

MSB: "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

MSB:

MSB: "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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