Son Dakika › Güncel › MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak - Son Dakika
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının yarın başlayacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının yarın başlayacağı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır" denildi.
ANKARA, -
Son Dakika Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek