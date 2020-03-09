MSB: "Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak' - Son Dakika

MSB: "Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Moskova, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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