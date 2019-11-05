Son Dakika Haberleri: MSB: " Rus askerleri ile Fırat'ın Doğu'sunda icra edilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel MSB: ' Rus askerleri ile Fırat'ın Doğu'sunda icra edilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: " Rus askerleri ile Fırat'ın Doğu'sunda icra edilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Türk ve Rus askeri unsurlarının, Ayn el Arap bölgesine icra edilen 73 kilometrelik uzunluğundaki ikinci kara devresinin tamamlandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye yaptı." - ANKARA

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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