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MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 8. kara devriyesi tamamlandı"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen sekizinci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen sekizinci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi. - ANKARA
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