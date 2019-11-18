Son Dakika Haberleri: MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 8. kara devriyesi tamamlandı"
Son Dakika Güncel MSB: 'Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 8. kara devriyesi tamamlandı' - Son Dakika

MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 8. kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen sekizinci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen sekizinci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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