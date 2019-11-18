Son Dakika Haberleri: MSB: "Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı"
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı' - Son Dakika

MSB: "Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

- MSB: "Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandığını açıkladı.

- MSB: "Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

MSB: Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda icra edilen Sekizinci Kara Devriyesi tamamlandı

Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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