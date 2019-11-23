Son Dakika Haberleri: MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"
Son Dakika Genel MSB: 'Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı' - Son Dakika

MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"

6 saat önce

MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.

MSB: "Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

MSB: Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı

Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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