MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve...
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MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı." - ANKARA
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