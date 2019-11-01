Son Dakika Haberleri: MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve...
Son Dakika Politika MSB: 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve...

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve...

6 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı.

MSB:

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklama: Bağdadi öldürüldüğü yere YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geldi, geçişine nasıl izin verdiler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 17:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]