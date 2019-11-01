MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve...
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MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." - ANKARA
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