Son Dakika Haberleri: MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve...

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve...

7 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

MSB:

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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