Son Dakika Haberleri: MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve...
Son Dakika Güncel MSB: 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve...

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve...

7 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

MSB:

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." - ANKARA

Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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