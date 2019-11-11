MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve...
7 saat önce
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." - ANKARA
Sırt çantasından kol çıkan Rus profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek