MSB: "Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat icra edilmeyecek" - Son Dakika

MSB: "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir. Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir."

(İHA)