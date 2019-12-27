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MSB: "Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek...
6 saat önce
MSB: "Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
MSB: "Rusya Federasyonu ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir." - ANKARA
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