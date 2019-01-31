Msb: Rusya'ya Gönderilen Heyet Temaslarına Başladı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye
'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya
'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığı
'ndan Rusya Federasyonu
'na gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: DHA
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