Son Dakika Haberleri: Msb: Rusya'ya Gönderilen Heyet Temaslarına Başladı

Msb: Rusya'ya Gönderilen Heyet Temaslarına Başladı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.

Msb: Rusya'ya Gönderilen Heyet Temaslarına Başladı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu'na gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Suriye, Rusya Federasyonu, Politika
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