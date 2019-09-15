MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatı tamamlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" dendi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı , S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara 'ya sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

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