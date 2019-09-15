MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatı tamamlandı
1 saat önce
MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemeleri sevkiyatı tamamlandı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" dendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:45
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