Son Dakika Haberleri: MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatı tamamlandı
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MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatı tamamlandı

1 saat önce

MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemeleri sevkiyatı tamamlandı

MSB: S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatı tamamlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin 2. Batarya malzemelerinin Ankara'ya sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" dendi.

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Türkiye, Ankara, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:45 
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