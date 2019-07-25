MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"
15 dakika önce
MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"
MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı" - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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