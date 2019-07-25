Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"
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MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"

15 dakika önce

MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı"

MSB:
MSB: "S-400'lerin birinci grup sevkıyatı 30 sorti ile tamamlandı" - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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