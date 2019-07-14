MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı...
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MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mal olacak ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı Türkiye'yi yumuşak mı yoksa sert bir yaptırım paketi mi bekliyor? "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"