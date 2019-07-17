Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

2 saat önce

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

MSB:
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
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