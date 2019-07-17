MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

S-400 teslimatında on dördüncü uçak Mürted'e indi

YouTube Premium Türkiye'de hizmet vermeye başladı

Fitch, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi