MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: İHA
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