Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı...
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı...

1 saat önce

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

MSB:
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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