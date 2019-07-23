Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı...
Son Dakika Güncel Haber

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı...

46 dakika önce

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

MSB:
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sergey Çemezov: Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı planlandığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]