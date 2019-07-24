Son Dakika Haberleri: MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı...
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı...

9 dakika önce

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

MSB:
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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