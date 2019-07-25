MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted...
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/ Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
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