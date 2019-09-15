MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin...
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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı"
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:04 Kaynak: AA
MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı"
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