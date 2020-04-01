Son Dakika › Güncel › MSB: 'Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi' - Son Dakika
MSB: "Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi