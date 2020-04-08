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MSB: "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı."
6 saat önce
MSB: "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı.
MSB: "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:31 Kaynak: İHA
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