MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı - Son Dakika

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MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya ulaştı" denildi.
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