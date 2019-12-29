MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı - Son Dakika

MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.

MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bombalı terör saldırısı nedeniyle bölge halkına destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personelini taşıyan uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'ya ulaştı" denildi.

ANKARA,


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli
Ozan, 5 milyon euroluk teklifi reddedip Fenerbahçe'yi seçti Yeni Malatyaspor, yerli otomobilden 15 tane alacak İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı

Son Dakika Haberleri
15:40 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi sezonu açtı - Son Dakika
15:40 Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor - Son Dakika
15:37 Kars sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem-2 - Son Dakika
15:37 Bingöl'de hasta almaya giden ambulans, kara saplandı - Son Dakika
15:37 Bursa bulunan çiftçinin oğlu konuştu - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika
13:51 Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 15:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Sağlık personelini taşıyan uçak Mogadişu'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]