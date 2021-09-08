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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

08.09.2021 16:59
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu" denildi.


MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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