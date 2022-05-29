MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

29.05.2022 19:01
MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/ YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Zeytin Dalı, Saldırı, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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