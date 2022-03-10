Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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