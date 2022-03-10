Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10.03.2022 10:59
Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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