- MSB duyurdu: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist etksiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı,Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Kaynak: İHA
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