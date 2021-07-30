- MSB duyurdu: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist etksiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı,Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.