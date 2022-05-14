MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

14.05.2022 12:03
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.


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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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