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Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

05.12.2021 12:02
Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Operasyonları, Saldırı, Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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