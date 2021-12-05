Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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