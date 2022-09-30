Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye 'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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