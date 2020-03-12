MSB: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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