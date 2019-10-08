Son Dakika Haberleri: MSB: "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır"
Son Dakika Güncel MSB: 'Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır'

MSB: "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" paylaşımında bulundu.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" paylaşımında bulundu.


MSB, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.


Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD-YPG- SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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