Son Dakika Haberleri: MSB: "Şanlıurfa'da bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Şanlıurfa'da bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi' - Son Dakika

MSB: "Şanlıurfa'da bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, çıkan yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, çıkan yangın kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'daki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Şanlıurfa Valiliğinin yaptığı açıklamada, "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

( Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 06:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Şanlıurfa'da bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]