Son Dakika Haberleri: MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir...
Son Dakika Güncel MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir... - Son Dakika

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir...

6 saat önce

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir..., System.String[]

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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