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MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir...
6 saat önce
MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:12 Kaynak: AA
MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.
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