Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.
- Kaynak: AA
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