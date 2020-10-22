Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi yapıldı - Son Dakika

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok