MSB: Şehit sayımız 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Şehit sayımız 6'ya yükseldi - Son Dakika

MSB: Şehit sayımız 6'ya yükseldi

6 saat önce

MSB: "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere...

MSB: Şehit sayımız 6'ya yükseldi, System.String[]

MSB: " İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir."

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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