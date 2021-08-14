MSB, Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu - Son Dakika

MSB, Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin meydana geldiği Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi" denildi.